Messi : Alerte au PSG, il lâche une annonce troublante

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que Lionel Messi arrivera au terme de son contrat avec le PSG le 30 juin prochain, son avenir est toujours aussi flou. L’international argentin est la priorité du FC Barcelone qui veut le faire revenir, deux ans après son départ. Et la dernière déclaration de Mateu Alemany, le directeur sportif, va agiter les rumeurs autour de Messi.

Le temps passe et Lionel Messi est toujours dans le flou concernant son avenir au PSG. L’international argentin arrivera au terme de son contrat le 30 juin prochain et on semble s’éloigner petit à petit d’une prolongation. Messi n’a pas brillé en Ligue des Champions et le public du Parc des Princes lui a fait comprendre, ce qui a encore plus distendu les liens entre le PSG et la Pulga .

Un retour au Barça en vue ?

Pendant que la situation de Lionel Messi avec le PSG continue de s’assombrir, le FC Barcelone prépare son retour. Messi a quitté son club de toujours il y a deux ans, un départ qu’il ne désirait pas. Pour autant, le septuple Ballon d’Or n’avait d’autre choix et le PSG en a profité.

Barcelona director Mateu Alemany: “It’s gonna be an interesting summer, I can tell you that…”, has told Movistar. 🔵🔴 #FCB pic.twitter.com/riIWlMAq9b — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 29, 2023

«Ça va être un été intéressant»