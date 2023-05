Surprise, un départ retentissant se confirme à l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après avoir perdu Jorge Sampaoli durant l'été 2022, l'OM pourrait être amené à rechercher un nouvel entraîneur dans les prochaines semaines. En effet, Igor Tudor, actuel entraîneur du club marseillais, est pressenti pour prendre la succession de Massimiliano Allegri à la Juventus. Un départ, qui se confirme de jour en jour.

Actuel entraîneur de la Juventus, Massimiliano Allegri s'accroche à son poste. Mais le technicien italien pourrait bien être invité à laisser sa place durant l'intersaison. Pour certains observateurs transalpins, son départ ne ferait plus le moindre doute.





Allegri sur le départ à la Juventus

Sur Twitter , l'ancien football Paolo Ziliani a lâché une annonce, qui pourrait faire l'effet d'une bombe. « Allegri ne sera pas l'entraîneur de la Juventus en 2023-24 » a-t-il déclaré. Dans les prochaines semaines, les spéculations pourraient être nombreuses, mais un technicien ferait office de priorité.

Tudor en pole pour le remplacer