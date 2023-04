Nouveau fiasco pour le PSG, Galtier allume ses joueurs

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Rapidement réduit à 10, le PSG a sombré au Parc des Princes dimanche en s’inclinant face à Lorient. Même Kylian Mbappé, pourtant buteur, n’a pas su faire la différence. Une défaite qui ne passe pas pour Christophe Galtier qui n’a pas épargné ses joueurs après la rencontre.

Le PSG pensait avoir fait le plus dur en ayant gagné trois rencontres de suite mais la série s’est stoppée dimanche. Rapidement réduits à 10 après l’exclusion d’Achraf Hakimi, les hommes de Christophe Galtier se sont inclinés à domicile contre Lorient. Une défaite qui vient ternir un peu plus le bilan du PSG cette saison.

Galtier n’épargne pas ses joueurs

Hormis un but étrange de Kylian Mbappé, le PSG n’a jamais semblé en mesure de faire trembler Lorient. En conférence de presse, Christophe Galtier ne s’est pas caché et a envoyé un gros message à ses hommes.

PSG : Le Qatar reçoit une candidature étonnante https://t.co/0gOpmcl5YF pic.twitter.com/10XO7SX24T — le10sport (@le10sport) April 30, 2023

«On doit faire plus quand on a l’ambition d’être champion»