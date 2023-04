Cauchemar pour le PSG, le boss met un coup de pression en direct

Pierrick Levallet

Le PSG vit une fin de saison assez délicate. Déjà éliminé très tôt de la Ligue des champions, le club de la capitale n’arrive pas à convaincre son monde en Ligue 1. Ce dimanche, les hommes de Christophe Galtier ont d’ailleurs vécu un match cauchemardesque face au FC Lorient. Achraf Hakimi a été exclu, et le PSG a fini par s’incliner au Parc des Princes (1-3). Après la partie, Luis Campos n’a pas manqué de mettre un coup de pression au reste du vestiaire.

«Il faut réagir vite»

« Avant de faire cette autocritique, c’est important de dire qu’on comprend les supporters, on est tous déçus. Je viens de rentrer dans le vestiaire, je vois une équipe déçue. C’est dur de perdre comme ça mais il faut réagir vite, on est leader depuis la première journée. Il reste cinq matchs pour ne pas perdre la tête, il faut prendre ce titre et je pense qu’on va y arriver. Le club doit être ensemble mais c’est dur quand on perd comme ça. Ce que j’attends de tout le monde c’est une réaction. Ça vaut pour tout le monde, le staff technique, les joueurs. On va le faire, je suis sûr, mais on ne doit pas perdre la tête. On doit avoir conscience qu’on doit faire mieux et qu’on n’a pas tout fait pour gagner ce match » a confié le conseiller football du PSG au micro de Canal+ .

«On a besoin de tout le monde pour bien finir la saison»