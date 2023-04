Galtier vend la mèche, le PSG va mettre le feu au mercato

Arnaud De Kanel

Bien décidé à se renforcer cet été, le PSG est déjà tourné vers le mercato. Aux manettes, on retrouve Luis Campos et Christophe Galtier. Menacé ces dernières semaines, l'ancien coach de l'OGC Nice se projette sur la prochaine saison, sa deuxième sur le banc parisien, et il attend du renfort.

« Nous travaillons avec Luis Campos sur l'architecture de l'effectif de la saison prochaine, avec les modifications que l'on souhaite apporter pour améliorer l'équipe, pour avoir peut-être plus de variété dans notre jeu, que ce soit à travers différentes organisations, avoir un meilleur équilibre. Nous travaillons depuis des semaines et aussi la semaine dernière plus précisément. Suis-je persuadé d'être l'entraîneur la saison prochaine ? Je me projette pour être l'entraîneur de la saison prochaine au PSG », avait confié Christophe Galtier la semaine passée. Comme nous vous l'avions révélé, il sera bien présent sur le PSG la saison prochaine, sauf cataclysme. Ainsi, le coach a annoncé la couleur pour le mercato et l'été risque d'être agité à Paris.

Mercato - PSG : Un transfert à 68M€ ? Ça s’agite en coulisse https://t.co/qDirN1kwzd pic.twitter.com/e0M0t9qkax — le10sport (@le10sport) April 29, 2023

«On doit s’améliorer la saison prochaine»

« Le club et la direction sportive, Luis Campos, le président et moi-même, disent qu’on doit s’améliorer la saison prochaine. Automatiquement, il y a un regard vers la France, les joueurs qui performent dans notre championnat, et aussi vers l’international. Aller recruter les très bons joueurs de Ligue 1, quand on les aura ciblés, même si déjà le cas, les postes et les profils. On verra si on s’orientera plus vers la Ligue 1 ou plus vers l’international », a expliqué Christophe Galtier ce vendredi en conférence de presse. Les pistes sont nombreuses.

Les différentes pistes du PSG