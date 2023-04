Galtier lâche une bombe, le PSG n’en revient pas

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le 20 avril dernier, Christophe Galtier débarquait en conférence de presse pour délivrer un message clair. Sous contrat jusqu'en 2024 avec le PSG, le technicien souhaite poursuivre l'aventure dans la capitale, malgré les nombreuses discussions, qui existent au sujet de son avenir. Une sortie, qui aurait suscité, une forme d'incompréhension au sein du club parisien.

Arrivé l'été dernier sur le banc du PSG pour remplacer Mauricio Pochettino, Christophe Galtier avait apporté un vent frais. Son honnêteté et les promesses laissaient augurer des lendemains heureux. Mais neuf mois après sa venue dans la capitale, l'entraîneur n'est plus considéré, par beaucoup, comme l'homme de la situation. Eliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, Galtier devrait, néanmoins, sauver sa saison en remportant un onzième titre de champion de France. Cela ne suffit pas à son bonheur, mais il ne souhaite pas dévaloriser ce titre, qui pourrait lui permettre de conserver sa place au PSG

« Je me projette pour être l'entraîneur de la saison prochaine au PSG »

Comme annoncé par le 10Sport.com, à moins d'une catastrophe lors des dernières journées, Christophe Galtier devrait être présent à la reprise en juillet prochain. Le technicien garde la confiance de ses dirigeants, qui n'auraient, toutefois, que moyennement apprécié sa sortie en conférence de presse. Le 20 avril dernier, Galtier avait lâché une phrase lourde de sens.

En interne, certains auraient halluciné