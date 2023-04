Erreur monumentale du Qatar, le PSG est fixé pour ce grand retour

Thomas Bourseau

Pionnier du projet QSI comme étant le premier entraîneur nommé par les propriétaires du PSG, Carlo Ancelotti avait été poussé dehors par les dirigeants en question. Un choix qu’ils regretteraient dix ans plus tard, mais des retrouvailles sont impossibles.

Pour lancer pleinement le projet QSI, les propriétaires du PSG qui étaient arrivés seulement quelques mois plus tôt, remerciaient Antoine Kombouaré à la fin de l’année 2011 pour nommer Carlo Ancelotti entraîneur du club de la capitale. À la fin de la saison 2012-2013, l’Italien pliait bagage après un titre de champion de France et une élimination en 1/4 de finale de la Ligue des champions.

Le PSG a poussé Carlo Ancelotti à partir

Pour Canal+ , Carlo Ancelotti révélait les raisons de son départ, précipité par l’impatience des décideurs du PSG. « Je me sentais bien à Paris. Je ne suis pas parti du PSG à cause du Real Madrid, je suis parti, car le projet initial avait changé et que c’était devenu juste un problème de résultats. En février, je leur avais dit que j’allais partir. Je sentais que les dirigeants avaient un peu perdu confiance en mon travail, et je l’avais déjà ressenti en décembre. On a perdu à Reims, c’était entre les deux matchs contre Valence, et c’est à partir de là qu’il y a eu une discussion. Après Reims, j’ai dit au club que je partais à la fin de la saison et que j’allais chercher un autre club ». Dix ans après cet épisode, il semblerait que le Qatar n’ait toujours pas digéré la gestion du cas Ancelotti.

Transfert décidé au PSG, une solution trouvée ? https://t.co/V2Vet3iSKs pic.twitter.com/JokEGovOke — le10sport (@le10sport) April 29, 2023

Le PSG regrette Ancelotti, pas de deuxième chance