L’OM veut son Mbappé, du lourd se prépare

En janvier dernier, l'OM bouclait le transfert le plus cher de son histoire à savoir celui de Vitinha pour 32M€. Malgré cet achat, le club marseillais pourrait rééditer son exploit lors du prochain mercato estival avec Folarin Balogun, prêté par Arsenal au Stade de Reims cette saison. Une opération estimée aux alentours de 30M€.

Le transfert de Vitinha en janvier dernier pourrait donner des idées à Pablo Longoria. Recrue la plus chère de l'histoire du club (32M€), l'attaquant portugais a montré au responsable espagnol qu'il pouvait conclure ce genre d'opération. Et alors que le président de l'OM recherche un buteur sur le marché, une nouvelle opération de taille pourrait voir le jour dans les prochains mois. Comme le confirme RMC Sport, le profil de Wilfried Zaha (Crystal Palace) a été proposé.

Nouveau transfert XXL à l'OM ?

Mais selon les informations de L'Equipe , l'OM suivrait aussi Folarin Balogun, auteur de 18 buts en Ligue 1, à quatre longueurs seulement de Kylian Mbappé. Prêté par Arsenal au Stade de Reims, l'attaquant ne cesse de briller et sa valeur augmente à vitesse grand V. A en croire le quotidien, elle avoisinerait les 30M€. Malgré la concurrence, l'OM aura sa chance dans ce dossier. Et pour cause, Balogun n'avait pas fermé la porte à un transfert en France.

Balogun avait ouvert la porte à la France