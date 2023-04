Thomas Bourseau

Christophe Galtier devrait rester au PSG la saison prochaine comme le10sport.com vous l’a révélé. Néanmoins, en cas de changement surprise, deux entraîneurs auraient les faveurs des Parisiens.

Et si Christophe Galtier finissait par ne pas quitter le PSG ? Depuis des semaines, il est question de son éviction en fin de saison et de son remplacement. Zinedine Zidane, Thiago Motta, Luis Enrique, Marcelo Gallardo et bien d’autres sont annoncés du côté du PSG. Cependant, le10sport.com vous a affirmé le 20 avril que sauf cataclysme, Galtier poursuivra sur le banc de touche du PSG.

Mourinho, simple piste

Pour autant les rumeurs perdurent dans la presse. Et d’après Foot Mercato, José Mourinho serait prêt à tout plaquer à la Roma pour le PSG ou Chelsea. « Mourinho ? Si Luis Campos reste au PSG, il pourrait y avoir une bonne connexion portugaise » . a confié Jonathan Johnson, journaliste de CBS Sports pour CaughtOffside .

Zidane et Motta en pole position