PSG : Messi crée la polémique, le vestiaire s’en mêle

La rédaction

Ce dimanche, le PSG a connu sa 6ème défaite de la saison face à Lorient (1-3) au Parc des Princes. Insipide, l’équipe de Christophe Galtier confirme toutes ses difficultés à se remobiliser lorsque les temps sont durs. Une fois de plus, Lionel Messi et plusieurs des joueurs ne sont pas partis saluer les supporters présents. Un comportement que Gianluigi Donnarumma n’a pas souhaité critiquer.

Une fois n’est pas coutume, Lionel Messi n’est pas allé saluer les supporters parisiens ce dimanche après la défaite du PSG face à Lorient (1-3). Mais l’Argentin, très critiqué pour cet aspect de son comportement à Paris, n’a pas été le seul à ne pas se présenter devant le public du Parc des Princes, alors que pour rappel, la tribune Auteuil n’était pas de la partie pour la rencontre.

Mbappé attend du lourd, le PSG sous pression https://t.co/Ycre4oL861 pic.twitter.com/U9yxUtW8JC — le10sport (@le10sport) April 30, 2023

« Ce n’est pas à moi de juger », Donnarumma évasif sur l’attitude de Messi et des joueurs

Interrogé par Canal + après la rencontre, le gardien italien du PSG Gianluigi Donnarumma s’est montré très évasif sur la question d’aller voir ou non les supporters parisiens à la fin des matchs : « Je n’ai pas envie de parler de ça, ce n’est pas à moi de juger. Des joueurs vont voir le public, d’autre n’y vont pas, c’est comme ça » .

Donnarumma l’affirme, il n’y a « aucun problème avec les supporters »