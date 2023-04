Mbappé réclame du lourd, il prépare une réponse hallucinante au PSG

Pierrick Levallet

Afin de satisfaire Kylian Mbappé et renforcer le secteur offensif du PSG, Luis Campos préparerait du lourd sur le mercato. Le conseiller football parisien songe notamment à aller chercher Rafael Leao, sous contrat jusqu'en juin 2024 à l'AC Milan. Cependant, les Rossoneri seraient sur le point de boucler le dossier du joueur de 23 ans.

Pour la saison prochaine, le PSG a mis en place un projet clair. Le club de la capitale veut bâtir une équipe autour de Kylian Mbappé. Dans cette optique, Luis Campos préparerait déjà son mercato pour cet été. Il penserait déjà à quelques noms à aller chercher, notamment dans le secteur offensif. Victor Osimhen serait notamment ciblé par le PSG, mais pas seulement.

Mbappé l’attend au PSG, il va déchanter https://t.co/4uz5rByWXc pic.twitter.com/HMxPjXeCID — le10sport (@le10sport) April 29, 2023

Le PSG veut recruter Rafael Leao

En effet, Le10Sport.com est en mesure de confirmer que Luis Campos en pince très fort pour Rafael Leao, sous contrat jusqu'en juin 2024 à l'AC Milan. Le conseiller football parisien connaît très bien le Portugais, puisqu’il l’avait déjà fait venir au LOSC par le passé. Cependant, l’attaquant de 23 ans préparerait une terrible réponse au PSG.

L'AC Milan s'active pour le prolonger