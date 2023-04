Galtier : Fiasco pour le PSG, il se lâche en direct

La rédaction

Battus sèchement par Lorient (1-3) lors de la 32ème journée de Ligue 1 au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain retombe dans ses travers après avoir bien réagit. À cinq journées de la fin, le club parisien peut voir Marseille et Lens revenir à 5 et 6 points ce qui relancerait la fin de saison dans la lutte pour le titre. Après le match, Christophe Galtier n'a pas été tendre avec ses joueurs et espère une remobilisation rapide.

Une débâcle. Ce mot semble être à la hauteur de la prestation du PSG en cette fin d'après-midi de printemps, sur la pelouse du Parc des Princes face à Lorient. Jamais dans le coup, que ça soit à 11 contre 11 et à 10 contre 11, les hommes de Christophe Galtier manquent l'occasion de se mettre à l'abri quasi-définitivement de Marseille et Lens. Le coach du PSG a tenté d'analyser cette partie au micro de Prime Vidéo .

« On a démarré à l'envers »

Christophe Galtier a fait un constat implacable : « On a démarré à l’envers. Sur les 20 premières minutes, nous avons beaucoup d’erreurs et de déchets techniques dans les premières relances, donnant le moral et l’envie à Lorient de se projeter vers l’avant. On prend ce premier but où l’on défend très mal. Ensuite il y a l’expulsion et on sent que le match va devenir compliqué, puis on prend ce deuxième but. Tant bien que mal, sur un coup du sort, on arrive à revenir au score. En deuxième période, ça a été un peu mieux pendant 20-25mn. Le gardien lorientais a fait les arrêts et on s’est complètement désorganisés avec l’envie d’aller chercher ce deuxième but. On prend ce troisième but de manière un peu stupide.. on a de l’espoir après le but refusé, on se dit qu’il n’y a qu’un but d’écart et on joue vite ce coup de pied arrêtés alors que mes défenseurs sont montés pour être présents dans la surface. Je dirais pas que ce but est anecdotique mais évidemment que par rapport à ce qu’on attendait du match et de l’équipe, on est obligé d’être déçus. »

« On n'a pas le droit de lâcher comme on l'a fait »