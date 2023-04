Mercato : Gros problème en vue pour le PSG avec Neymar

Arnaud De Kanel

Avant d'acheter, le PSG devra vendre. Alors que l'hypothèse d'un départ de Lionel Messi à l'issue de la saison grandit de jour en jour, les dirigeants parisiens chercheraient également à se débarrasser de Neymar. L'attaquant brésilien plait à Chelsea mais le club londonien risque d'être bloqué dans sa manœuvre.

L'heure sera au changement cet été pour le PSG. Si Christophe Galtier et Luis Campos ont de grandes chances de rester en poste comme nous vous l'avions révélé, les deux hommes prévoient un renouvellement de l'effectif. Neymar pourrait en être l'une des victimes après plusieurs années d'immunité. Le Brésilien est poussé vers la sortie mais Chelsea, qui veut le relancer, risque de se heurter à un gros problème financier.

Chelsea à l'affût pour Neymar

Comme l'indique Football Insider , Chelsea suit attentivement l'avancée du feuilleton Neymar. Le club londonien rêve du Brésilien depuis plusieurs saisons maintenant, encore plus depuis que Todd Boehly a racheté les Blues . L'homme d'affaires américain a énormément dépensé et c'est ce qui pourrait poser problème dans le cadre de l'opération Neymar.

Le fair-play financier surveille Chelsea