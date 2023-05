Fiasco pour le PSG, Galtier enrage

Hugo Chirossel

Après trois victoires consécutives, le PSG a rechuté dimanche, lors de la réception de Lorient (1-3), la neuvième défaite des Parisiens cette saison. Si Christophe Galtier n’a pas fait de discours à chaud après cette rencontre, il a pris la parole devant son groupe ce lundi. L’entraîneur du club de la capitale a pointé du doigt les manquements de ses joueurs.

« Aucun joueur ne peut se satisfaire de son match aujourd’hui. Après une telle prestation, je pense pas qu’il y’ait un joueur qui puisse dire "moi j’ai fait mon match". On doit faire plus quand on a l’ambition d’être champion . » Christophe Galtier a fait passer un message à ses joueurs dimanche, après la défaite du PSG face à Lorient au Parc des Princes (1-3). Alors que la voie vers le 11e titre de champion de France du club de la capitale semblait toute tracée, l’OM est revenu à cinq points après sa victoire contre l’AJ Auxerre (2-1).

« On n'a pas le droit de lâcher comme on l’a fait »

« On va regarder ce que font Lens et Marseille et on doit être conscient que le championnat est difficile, que les concurrents tournent forts. On n'a pas le droit de lâcher comme on l’a fait. Dans le vestiaire il y avait à la fois de la tristesse et de la colère mais on va bien se préparer la semaine prochaine. On se doit de réagir et de l’emporter à Troyes », a ajouté Christophe Galtier. D’après les informations de RMC Sport , l’entraîneur du PSG n’a pas souhaité s’exprimer face à son groupe après la défaite contre Lorient. Toutefois, il l’a fait ce lundi matin.

Concurrence, investissement… Galtier charge ses joueurs