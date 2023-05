La presse espagnole se paye le PSG après le fiasco

Arnaud De Kanel

La crise se poursuit au PSG. Battu par le FC Lorient (1-3) dimanche après-midi, le club de la capitale a essuyé sa sixième défaite de la saison en championnat. Ce nouveau fiasco n'a pas manqué de faire réagir de l'autre côté des Pyrénées où la presse espagnole s'est payée la tête du PSG.

Christophe Galtier et ses hommes ne cessent de toucher le fond. Une semaine après un succès d'une courte tête face à la lanterne rouge angevine, le PSG s'est incliné sur la pelouse du Parc des Princes face à Lorient, 11ème au coup d'envoi. Du pain béni pour tout les détracteurs du club de la capitale à l'image de la presse espagnole.

«Le PSG s’autodétruit»

Sur son site internet, MARCA n'y va pas de mains mortes et titre « Le PSG s’autodétruit ». Cette nouvelle défaite parisienne fait couler beaucoup plus d'encre que prévue en Espagne et AS y est également allé de son article dans son édition du lundi.

«C’est une des pires saisons depuis l’arrivée du Qatar»