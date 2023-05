Le vestiaire du PSG craque totalement

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Et de six ! Dimanche au Parc des Princes, le PSG a connu sa sixième défaite en Ligue 1. Un total très important pour les Parisiens qui connaissent une année 2023 catastrophique. Et après le revers contre Lorient (1-3), Gianluigi Donnarumma n'a pas hésité à poussé un gros coup de gueule.

L’OM fait trembler le PSG, un joueur craint le pire https://t.co/i7FOS0LSnx pic.twitter.com/ntJf8WukmN — le10sport (@le10sport) May 1, 2023

Donnarumma est très remonté

« C’est difficile de parler aujourd’hui, nous étions énervés dans le vestiaire. Demain on va travailler ensemble. Mais, à chaud c’est difficile de parler. Si je parle, j’aurais peur de regretter les paroles que je vais prononcer. On n’est pas en crise, mais nous sommes en colère et tous déçus », lance le portier italien en zone mite, avant de poursuivre.

«Si je parle, j’aurais peur de regretter les paroles que je vais prononcer»