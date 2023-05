Mbappé - Messi : Il dévoile le gros point faible du PSG

Amadou Diawara

Alors que le FC Lorient a battu le PSG au Parc des Princes ce dimanche après-midi, Régis Le Bris a dévoilé sa stratégie. Conscient que Kylian Mbappé et Lionel Messi ne participent pas au travail défensif, le technicien des Merlus a exploité cette faille à fond.

Ce dimanche après-midi, le FC Lorient a créé la surprise face au PSG. Alors qu'Achraf Hakimi a été expulsé dès la 20ème minute de jeu, les Merlus en ont profité. En effet, les hommes de Régis Le Bris se sont finalement imposés 1-3 au Parc des Princes.

PSG : Messi a fait son choix, une offre va partir https://t.co/A5mfQw3mMp pic.twitter.com/dVemBTISnC — le10sport (@le10sport) May 1, 2023

Tenir le ballon pour que le bloc 5-3 soit lisible

Présent en conférence de presse après la rencontre, Régis Le Bris a accepté de dévoiler sa recette miracle pour battre le PSG. Et comme l'a expliqué le technicien du FC Lorient, il s'est servi du manque de travail défensif de Kylian Mbappé et de Lionel Messi pour frapper là où ça fait mal.

«Attaquer sur les côtés pour ensuite centrer»