«En colère» : Cauchemar au PSG, le vestiaire se lâche

Logiquement défait par le FC Lorient (1-3) sur la pelouse du Parc des Princes, le PSG a encaissé sa neuvième défaite de l’année et peine à valider le titre de champion. De quoi susciter la colère de Gianluigi Donnarumma, conscient des grosses lacunes rencontrées par son équipe depuis plusieurs mois.

Et de neuf. Le PSG a encore connu le goût de la défaite ce dimanche, face au FC Lorient sur la pelouse du Parc des Princes. Le neuvième revers de l’année 2023, venant confirmer un peu plus l’énorme chantier qui attend le club durant l’intersaison. À l’issue du match, Gianluigi Donnarumma n’a pas caché son agacement en revenant sur la prestation des siens.

« Nous étions énervés dans le vestiaire »

« C’est difficile de parler aujourd’hui, nous étions énervés dans le vestiaire. Demain on va travailler ensemble. Mais, à chaud c’est difficile de parler , a indiqué Donnarumma en zone mixte. Si je parle, j’aurais peur de regretter les paroles que je vais prononcer. On n’est pas en crise, mais nous sommes en colère et tous déçus. »

« Nous devons réfléchir à ce qu’il faut améliorer »