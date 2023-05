Mbappé : Une opération se met en place pour le contrarier

Thibault Morlain

En cette fin de saison, on se bat notamment pour le titre de meilleur buteur de Ligue 1. Si Kylian Mbappé est aujourd’hui en tête de ce classement, la concurrence est très proche. Juste derrière l’attaquant du PSG, on retrouve notamment Jonathan David et Alexandre Lacazette. Mbappé doit donc se méfier, d’autant que du côté du LOSC, on va tout mettre en oeuvre pour faire briller le Canadien et qu’il puisse chiper le trophée à Mbappé.

Meilleur buteur de Ligue 1 lors des 4 précédentes années, Kylian Mbappé est en quête d’un 5ème trophée cette saison. Et pour le moment, l’attaquant du PSG est bien parti pour faire aussi bien que Jean-Pierre Papin. En effet, le crack de Bondy est en tête du classement des meilleurs buteurs du championnat, mais jusqu’à la fin du championnat, la lutte risque d’être intense. Derrière Mbappé, Jonathan David (LOSC) et Alexandre Lacazette (OL) ne sont pas loin. Et pour faire de l’ombre à Kylian Mbappé, le Canadien peut compter sur ses coéquipiers, à commencer par Rémy Cabella.

C’est confirmé, il veut plomber les plans du PSG pour Mbappé https://t.co/9DnfKd6cLj pic.twitter.com/iFulCsLvfb — le10sport (@le10sport) April 30, 2023

« C’est un beau duel et on va tout faire pour l’emmener au bout »

« Je lui souhaite et j’espère qu’il va finir meilleur buteur. Ça va être dur parce que devant lui il y a un monstre, pratiquement le meilleur joueur du monde mais c’est à nous de le mettre dans les meilleures conditions. C’est un beau duel et on va tout faire pour l’emmener au bout », a expliqué Cabella, rapporté par RMC .

« Je l’engueule quand il loupe des occasions »