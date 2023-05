«Le PSG est mort» : Anéanti, il craque en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Défait par Lorient à domicile ce dimanche (1-3), le PSG reste leader, mais attise la colère des supporters parisiens, mais aussi de certains joueurs du club. C'est le cas de Jérôme Rothen, qui n'a pu masquer la colère lors de son émission ce lundi. Selon lui, les dirigeants doivent, presque, repartir de zéro.

Neuvième défaite de l'année pour le PSG. Défait par Lorient ce dimanche, le club parisien a affiché un message inquiétant et voit l'OM revenir à cinq longueurs de la première place. Lors de son émission su r RMC, Jérôme Rothen n'a pas caché sa colère après cette désillusion.

Mercato : Des discussions bientôt lancées, le PSG veut boucler un gros coup https://t.co/RlDSge03c2 pic.twitter.com/gOFLoKX4nV — le10sport (@le10sport) May 1, 2023

« Ce club est mort »

« On va m’expliquer que le PSG est déjà champion, que ce n’est pas facile dans les têtes à cause de la déception en Ligue des champions. On en entend des choses, qui tiennent les supporters. Mais dans l’ambiance, ce club est mort » a confié l'ancien joueur du PSG, qui réclame du changement durant l'intersaison.

« Il faut changer l’état d’esprit global du club »