Une star de l’OM menace le PSG

Tombeur de l'AJ Auxerre dimanche soir au Stade Vélodrome (2-1), l'OM n'est revenu qu'à cinq points du PSG, battu au Parc des Princes par Lorient (1-3). Par conséquent, la course au titre est une nouvelle fois relancée à seulement cinq journées de la fin de la saison. Et Alexis Sanchez y croit sérieusement.

Quelques heures après la défaite du PSG contre Lorient (1-3), l'OM avait une excellente occasion de revenir dans la course au titre avec la réception de l'AJ Auxerre. Et malgré l'ouverture du score des Bourguignons, le Marseillais ont réussi à inverser la tendance en quelques minutes durant la seconde période grâce à des buts de Cengiz Under et Alexis Sanchez. Par conséquent, l'OM revient à seulement cinq longueurs du PSG et met la pression sur le RC Lens qui affrontera Toulouse mardi pour tenter de rester dans le coup. Quoi qu'il en soit, Alexis Sanchez ne cache plus ses ambitions.

Alexis Sanchez croit au titre !

« C’était une fin de match complètement folle. On est habitué à se faire avoir quand on a la possession du ballon et qu’on attaque. On doit encore grandir en tant qu’équipe pour répondre à ce genre de scénarios. On a déjà vécu ça à plusieurs reprises cette saison », confie l'attaquant chilien au micro de Prime Video avant de se projeter sur la possibilité de rattraper le PSG dans la course au titre.

«Je crois qu’on peut encore être champion»