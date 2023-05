PSG : Il annonce du très lourd pour Neymar

La rédaction

Depuis son arrivée en 2017 au Paris Saint-Germain, les saisons de Neymar se suivent et se ressemblent. Souvent très bon en début de saison, le Brésilien se blesse quasiment à chaque fois au moment où le PSG a le plus besoin de lui : en Ligue des Champions. Ce fut encore le cas cette année, avec une entorse à la cheville qui l'ont empêché de jouer le match retour face au Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des Champions. Pour son compatriote et ancienne légende du PSG, Rai, Neymar a encore beaucoup de choses à offrir...

Neymar en pleurs qui sort sur civière. Une image très souvent, trop souvent vue ces dernières années au mois de février. Mais cette fois-ci, le Brésilien et le PSG ont décidé de prendre une grande décision : opérer cette cheville droite qui pénalise les deux parties. Cette décision a mis fin à la saison du génie brésilien mais va, peut-être, lui permettre de revenir encore plus fort, une fois sa cheville renforcée.

Neymar va reprendre l'entraînement

Le calvaire de Neymar touche bientôt à sa fin puisqu'après une rééducation commencée au Brésil avec obligation pour lui de porter une botte orthopédique ainsi que des béquilles, le Brésilien a enfin pu enlever tout ça. Le PSG a communiqué cette semaine des nouvelles rassurantes concernant l'avancée de la guérison de sa star. Et selon Canal + , le Brésilien devrait même pouvoir reprendre la course dans trois semaines ainsi que l'entraînement collectif en juillet.

