PSG : Neymar est enfin fixé !

Amputé d'un membre fort de sa MNM depuis la blessure de Neymar, le Paris Saint-Germain a reçu une bonne nouvelle ce dimanche concernant l'état de santé de son Brésilien. Blessé à la cheville depuis le mois de février, Neymar s'était fait opérer dans la foulée et avait dû déclarer forfait jusqu'à la fin de la saison. C'est toujours le cas, mais la rééducation se passe à merveille, lui permettant de revenir vite sur les terrains.

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain à l'été 2017, le champion olympique 2016 s'est blessé quatre fois à la cheville. Neymar a souvent été critiqué à cause de ces blessures car il avait manqué très souvent les matchs importants en Ligue des Champions avec le PSG. Et donc, en ce 19 février 2023, une énième rechute qui ont conduit le PSG et Neymar a s'accorder sur opération pour renforcer une cheville très faible depuis son arrivée dans la capitale.

Neymar de retour à Paris

Plus tôt dans la semaine, le Paris Saint-Germain faisait un point médical concernant Neymar Jr. Le club de la capitale annonçait son retour en France, après avoir passé un peu moins d'un mois à Sao Paulo, au Brésil ou il était contraint de porter chaque jours une botte orthopédique et des béquilles. Le PSG annonçait que « Neymar Jr est de retour au Centre d’entraînement. Le staff médical du Paris Saint-Germain et les chirurgiens l’ayant opéré ont procédé ce jour au retrait de sa botte d’immobilisation. Les examens sont rassurants. Le joueur va désormais poursuivre son protocole de rééducation à Paris. »

Neymar va reprendre la course et l'entraînement collectif !