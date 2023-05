Fiasco au PSG, il charge Mbappé et Messi en direct

La rédaction

Le PSG a une nouvelle fois déçu ce dimanche face à Lorient. Les Parisiens ont été défaits sur leur pelouse (1-3) et ont vu leur dauphin marseillais revenir à 5 points au classement. Si les matchs restants laissent place à l’optimisme à Paris, la première saison de Christophe Galtier à la tête de l’équipe peut s’apparenter à un fiasco. Mais pour Marc Libbra, les joueurs sont également responsables.

Malgré sa méforme actuelle, le PSG se dirige tout de même vers un 11ème sacre de champion de France en fin de saison. Mais l’attitude insipide de l’équipe depuis le retour de la Coupe du monde laisse un goût amer à tous les observateurs. Christophe Galtier n’aura clairement pas réussi à mettre en place à travers son duo avec le conseiller sportif Luis Campos, un projet ainsi qu’une structure cohérente à Paris.

PSG : Kylian Mbappé réclame un transfert, la réponse est tombée https://t.co/QYZsEkcFqs pic.twitter.com/5zqlQrnadx — le10sport (@le10sport) May 1, 2023

« Il n’y a pas de vie » au PSG selon Marc Libbra

« Il n’y a pas de vie, il n’y a rien, il ne se passe rien » . Voilà en quelques mots comment Marc Libbra, ancien joueur de l’OM, a souhaité décrire au micro d’ Europe 1 , la prestation du PSG face à Lorient ce dimanche. Après les défaites à domicile face à Rennes et face à l’OL, le club parisien signe sa 6ème défaite de la saison à domicile, et ne laisse que très peu de place à l’optimisme pour la suite.

« Les joueurs ne respectent personne », Marc Libbra pousse un énorme coup de gueule contre les joueurs du PSG