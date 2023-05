PSG : Catastrophe pour le Qatar, c'est historique

Amadou Diawara

Ce dimanche après-midi, le PSG s'est incliné à la surprise générale face au FC Lorient, et ce, en ayant encaissé trois buts au Parc des Princes. Avec cette sixième défaite de la saison en championnat, le club de la capitale signe deux terribles records sous l'ère QSI.

Opposé au FC Lorient ce dimanche soir au Parc des Princes, le PSG s'est incliné. Alors qu'Achraf Hakimi a été expulsé dès la 20ème minute de jeu, le club de la capitale a pris l'eau face aux Merlus (1-3).

Zidane prépare son retour, le feuilleton est totalement relancé https://t.co/KWX8HTP5HH pic.twitter.com/g80FnKiRMu — le10sport (@le10sport) May 1, 2023

Le PSG version QSI réalise deux tristes records

Avec cette sixième défaite de la saison en Ligue 1, le PSG a réalisé deux terribles records sous l'ère QSi d'après Opta Jean . D'une part, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a perdu son premier match de championnat à domicile en encaissant au moins trois buts.

Le Parc des Princes n'est plus une forteresse

D'autre part, le PSG a encaissé au moins un but lors de ses huit derniers matchs à domicile en Ligue 1. Il s'agit de sa plus longue série depuis le rachat du Qatar, et plus précisément depuis aout-septembre 1989. Ces dernières semaines, le Parc des Princes n'est donc plus la forteresse d'antan. Reste à savoir si Christophe Galtier et ses hommes sauront corriger le tir.