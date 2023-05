PSG : Messi-Cristiano Ronaldo, il annonce les retrouvailles ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En fin de contrat avec le PSG où la fin de son aventure est en train virer au fiasco, Lionel Messi devrait logiquement partir libre cet été. Malgré sa volonté de rester en Europe, l’attaquant argentin n’a pas encore trouvé de challenge lui correspondant, et il pourrait donc finir par retrouver un certain Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite.

Lionel Messi et le PSG, ça sent la fin ! L’attaquant argentin s’est rendu coupable d’un déplacement en Arabie Saoudite en début de semaine qui n’a pas été autorisé par sa direction, ce qui a donc entraîné une mise à l’écart de 14 jours. Et son contrat arrivant à expiration au terme de la saison, la suite de l’aventure de Messi au PSG semble déjà compromise. Mais où va-t-il se relancer l’année prochaine ?

PSG : C’est confirmé, Messi va briser des carrières https://t.co/fHK9EtGWBP pic.twitter.com/hahDnD5mFr — le10sport (@le10sport) May 6, 2023

Messi veut continuer en Europe

Dans sa chronique sur Caught Offside, le journaliste de CBS Sports Jonathan Johnson a évoqué la priorité de Messi pour son avenir : « L'Inter de Miami est intéressé, et beaucoup de gens dans et autour du club de la MLS parlent de leurs chances d'obtenir Messi dans un avenir proche. Toutefois, d'après mes informations, un éventuel transfert ne serait pas immédiat, Messi souhaitant rester en Europe et continuer à jouer la Ligue des champions pendant encore une ou deux saisons », explique-t-il. Mais le numéro 30 du PSG, qui peine à obtenir des offres suffisamment intéressantes en Europe, pourrait revoir ses plans.

Bientôt avec Ronaldo en Arabie Saoudite ?