Il annonce du lourd pour le mercato du PSG

A la fin de la dernière saison, Luis Campos a remplacé numériquement Leonardo, remercié par le PSG. Interrogé sur le nouveau conseiller football du PSG, Rony Lopes a laissé clairement entendre qu'il allait réaliser du très bon travail à Paris. Selon l'actuel pensionnaire de l'ESTAC, Luis Campos sait comment dénicher de belles pépites.

Pour révolutionner le PSG, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de sacrifier à la fois Mauricio Pochettino et Leonardo à la fin du dernier exercice. Après avoir évincé son entraineur et son directeur sportif, le président parisien a décidé de faire confiance au coach Christophe Galtier et à Luis Campos, qui est arrivé en tant que conseiller football.

Rony Lopes s'enflamme pour Luis Campos

Dès sa signature, Luis Campos a frappé fort sur le mercato en recrutant à la fois Nordi Mukiele, Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz, Carlos Soler et Hugo Ekitike. Toutefois, aucune de ces recrues n'a réussi à s'imposer au PSG cette saison. Malgré tout, Rony Lopes estime que Luis Campos va faire le plus grand bonheur du club de la capitale. Prêté actuellement à l'ESTAC par le FC Séville, l'international portugais a dit le plus grand bien de son compatriote, estimant qu'il était capable de dénicher de belles pépites pour le PSG.

«Il a l’art de dénicher de jeunes talents»