Le PSG lâche 96M€ sur le mercato, il valide totalement

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est offert les services de trois joueurs portugais : Nuno Mendes, qui a été transféré définitivement, Renato Sanches et Vitinha. Compatriote de ces trois recrues du PSG, Rony Lopes - prêté par le FC Séville à l'ESTAC cette saison - a totalement validé leurs signatures.

Prêté avec option d'achat par le Sporting, Nuno Mendes (20 ans) est devenu un joueur du PSG à part entière à la fin de la dernière saison. En effet, la direction parisienne a décidé de lever la clause à 40M€ du latéral gauche portugais.

PSG : Messi veut claquer la porte, la raison est dévoilée https://t.co/4bhxU8KFkl pic.twitter.com/rCMn9byGUx — le10sport (@le10sport) May 7, 2023

Recrutement made in Portugal pour le PSG

Dans la foulée, Luis Campos - qui a posé ses valises au PSG au mois de juin - a bouclé les transferts de deux autres jeunes talents portugais : Renato Sanches (25 ans) et Vitinha (23 ans). En effet, le premier est arrivé en provenance du LOSC pour une somme avoisinant les 15M€, tandis que le second a été recruté par le PSG grâce à un chèque d'environ 41,5M€ offert au FC Porto. Compatriote des trois recrues rouge et bleu - qui ont couté 96,5M€ au total - Rony Lopes a totalement validé leurs signatures lors d'un entretien accordé au Parisien .

Lopes valide Vitinha, Sanches et Mendes