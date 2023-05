PSG : Mensonge révélé sur un gros dossier mercato ?

Benjamin Labrousse

Cet été, le PSG aspire à réaliser un mercato estival conséquent afin de pallier aux différentes carences de l’effectif actuel. Au milieu de terrain, secteur défaillant du club parisien depuis plusieurs années, le PSG s’était positionné sur Jude Bellingham, 19 ans. Mais alors que ce dernier semble se diriger vers le Real Madrid, l’opération pourrait connaître un revirement de situation étonnant.

Du côté du PSG, le mercato estival s’annonce comme crucial en vue de l’avenir du club parisien. Auteurs d’un match sérieux face à Troyes ce dimanche (victoire 1-3), les hommes de Christophe Galtier ont cependant déçu tout au long de la saison. Pour cela, le conseiller sportif Luis Campos, qui comme le 10sport.com vous l’a révélé en exclusivité fin mars, va rester à la tête du projet sportif parisien, va tenter d’activer plusieurs pistes pour son mercato.

Encore un scandale au PSG, la révolte gronde https://t.co/SfE6OLvFDz pic.twitter.com/NUxJbPCNhq — le10sport (@le10sport) May 8, 2023

Le PSG vite distancé dans le dossier Jude Bellingham

Très convoité, le milieu de terrain du Borussia Dortmund Jude Bellingham a rapidement tapé dans l’œil des dirigeants parisiens. Et pour cause, à seulement 19 ans, l’international Anglais possède une maturité impressionnante dans son jeu. Mais très vite, le PSG s’est fait distancer par plusieurs grands clubs dans ce dossier.

La presse anglaise lâche une bombe dans l'affaire Bellingham