Ça s’active en coulisses, Mourinho se rapproche du PSG

Hugo Chirossel

À l’origine de l’arrivée de Christophe Galtier sur le banc du PSG, Luis Campos pourrait être celui qui le poussera vers la sortie. Le conseiller sportif parisien souhaiterait changer d’entraîneur pour la saison prochaine et verrait en José Mourinho le technicien parfait pour prendre les rênes du club de la capitale. En ce sens, il serait en discussion avec son agent, Jorge Mendes.

Comme indiqué par Le 10 Sport le 20 avril dernier, les dirigeants du PSG avaient l’intention de poursuivre avec Christophe Galtier comme entraîneur. Sauf en cas de perte du titre de champion de France, l’ancien technicien de l’OGC Nice devait être maintenu, mais Luis Campos pourrait finalement avoir d’autres projets.

PSG : Galtier change ses plans, un crack savoure https://t.co/XzFftScOoF pic.twitter.com/yGnY5CArGD — le10sport (@le10sport) May 8, 2023

Mourinho, l’homme de la situation ?

D’après les informations de RMC Sport , le conseiller sportif portugais estimerait que José Mourinho serait l’entraîneur parfait pour le PSG. Les deux hommes se connaissent depuis leurs années à la fac et Luis Campos verrait en son compatriote l’homme de la situation pour prendre les rênes du club de la capitale la saison prochaine.

Négociations avancées entre Campos et Mendes