Il balance «une bombe atomique» sur Messi et le PSG

Alexis Brunet

Les histoires de Lionel Messi avec le PSG font beaucoup parler la presse en ce moment. D'abord suspendu par son club, l'Argentin avait par la suite présenté ses excuses, avant que l'on apprenne que cela faisait en fait partie d'un contrat secret entre Paris et l'ancien Barcelonais. Un contrat secret qui aurait permis d'éviter un licenciement de Messi, ce qui aurait été dramatique, selon Daniel Riolo.

Lionel Messi doit sûrement se dire qu'il était mieux à Barcelone. Débarqué à Paris il y a presque deux ans, l'Argentin n'a pas été ménagé, depuis son arrivée en France. Pas forcément dans le cœur des supporters, le champion du monde a de nombreuses fois été sifflé par les fans parisiens. Mais dernièrement, c'est la direction du PSG qui s'en est prise directement à Messi.

La suspension de Messi, l'élément déclencheur

Alors qu'il devait se rendre le lundi 1er mai à l'entraînement collectif, Lionel Messi avait préféré se rendre en Arabie saoudite pour répondre aux besoins d'un sponsor. Le PSG n'avait pas apprécié cette décision et avait décidé de sévir en suspendant son numéro 30 pour une durée de deux semaines. Mais lundi 8 mai, soit une semaine, avant la fin de sa suspension, Messi faisait son retour à l'entraînement. Un allégement de sa peine, rendu possible par les excuses de l'attaquant sur Instagram.

« Une sorte de bombe atomique dans le football »