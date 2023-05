PSG : Une solution est trouvée pour Messi, il calme tout le monde

Amadou Diawara

Pour se donner les moyens de boucler le transfert de Leo Messi, le FC Barcelone a monté un plan de viabilité dans le but d'alléger sa masse salariale d'environ 200M€. Malgré tout, comme l'a indiqué Eduard Romeu - vice-président économique blaugrana - le retour de la Pulga au Camp Nou est très loin d'être acté.

Alors que Lionel Messi est en fin de contrat le 30 juin, le FC Barcelone est déterminé à l'arracher au PSG pour 0€ cet été. Pour réussir cette mission, le Barça sait qu'il doit à tout prix alléger sa masse salariale d'environ 200M€, et ce, parce que ses comptes ne sont pas du tout dans le vert. Pour remplir cette tâche, le club blaugrana a monté un plan sur deux ans, comme annoncé par Eduard Romeu lors d'un entretien accordé à Sport.es . Toutefois, malgré cette stratégie, les Catalans ne sont pas du tout assurés de pouvoir rapatrier Leo Messi lors du prochain mercato estival.

«Nous devons être très prudents»

« Le retour de Messi, avec son potentiel économique, s'inscrirait-il dans le plan de viabilité du club ? Nous ne l'avons pas évalué. Les joueurs qui terminent leur contrat, je ne les ai pas pour la saison suivante. Et il peut arriver que quelqu'un renouvelle son contrat, mais qu'il ne soit pas établi. Pour certains personnes qui ne sont pas au club, peut-être que la direction technique a l'intention de les faire venir. Nous devons être très prudents et réalistes par rapport à ce qui est possible » , a expliqué Eduard Romeu, vice-président économique du FC Barcelone, à Mundo Deportivo.

«S'il doit y avoir des arrivées, il doit y avoir des ventes»