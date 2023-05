Messi - PSG : Transfert confirmé, le feuilleton s’emballe

Thomas Bourseau

L’avenir de Lionel Messi devrait s’écrire partout ailleurs qu’au PSG. Le divorce serait en passe d’être prononcé, mais pour ce qui est d’un retour au FC Barcelone, l’Argentin va devoir prendre son mal en patience. Explications.

En l’espace d’une semaine, le feuilleton Lionel Messi a connu son lot de rebondissements. En fin de semaine dernière, The Times lâchait une bombe en expliquant que malgré la situation tendue entre le PSG et Messi qui avait déserté l’entraînement pour son rôle d’ambassadeur du tourisme en Arabie saoudite, le Paris Saint-Germain ne fermerait pas la porte au fait que Messi puisse rester et lui aurait même formulé une offre de prolongation de contrat.

Entre l’Arabie saoudite et le Barça pour Messi ?

Mardi, l’ AFP lâchait une bombe d’un tout autre calibre en révélant que l’affaire serait conclue entre le clan Messi et l’Arabie saoudite pour qu’il rejoigne la Saudi Pro League libre de tout contrat cet été. Une information démentie par son père et représentant Jorge Messi, néanmoins les rumeurs continuent de fuser dans la presse à ce sujet avec des retrouvailles XXL via Sergio Busquets et Jordi Alba selon El Chiringuito.

PSG : Un plan à 200M€ est trouvé pour Messi https://t.co/zSwt30mbte pic.twitter.com/ZRvJYqYSJm — le10sport (@le10sport) May 12, 2023

«Ce n'est pas moi qui vais leur donner le feu vert»