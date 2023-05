Catastrophe pour une star de Deschamps, le calvaire continue

Jean de Teyssière

Le calvaire continue pour N'Golo Kanté ! Le milieu de terrain de Chelsea, absent durant la majeure partie de la saison s'est, de nouveau, blessé comme l'a confirmé Franck Lampard, l'entraîneur des Blues. Un gros coup dur qui pourrait marquer la fin d'une saison cauchemardesque pour le champion du monde 2018.

La saison catastrophique de Chelsea continue. 12ème de Premier League, les Blues ne disputeront aucune Coupe d'Europe la saison prochaine. Homme clé du 11 de Chelsea, leur capitaine N'Golo Kanté n'est pas présent pour ce match de la 36ème journée face à Nottingham Forrest...

Une saison gâchée par les blessures

Lors de la pré-saison, N'Golo Kanté avait déjà été embêté par une blessure au genou, ce qui l'avait notamment empêché de disputer les matchs de Ligue des Nations avec l'équipe de France. La suite est un long chemin de croix pour Kanté puisqu'il s'est blessé à l'ischio, lui faisant manquer une grande partie de la saison : 30 matchs avec Chelsea et notamment la Coupe du monde avec l'équipe de France...

Kanté blessé à l'aine