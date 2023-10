Un crack quitte le PSG et prépare un très gros transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé dans l’anonymat le plus complet au PSG en 2019, Marcin Bulka sera également parti en toute discrétion. Le portier polonais, après une saison en prêt, a effectivement rejoint l’OGC Nice de façon définitive durant l’été 2022 pour environ 2M€. Désormais titulaire dans les buts des Aiglons, le Polonais réalise un excellent début de saison, ce qui n’étonne pas Andy Delort, qui avait été bluffé par Marcin Bulka. L’ancien Niçois prédit donc un gros transfert pour son ex-coéquipier.

Présenté comme un grand espoir européen à son poste, Marcin Bulka débarque au PSG en provenance de Chelsea durant l'été 2019. Compte tenu des gardiens de but à Paris à ce moment-là, le Polonais pensait avoir un coup à jouer au sein du club de la capitale. Problème, dans les dernières heures du mercato, le PSG recrutera Keylor Navas et ses doublures Sergio Rico. L'horizon est d'autant plus bouclé pour Marcin Bulka qu'en 2021, c'est Gianluigi Donnarumma qui signe à Paris. Résultat, l'ancien de Chelsea décide de partir en prêt du côté de l'OGC Nice où son option d'achat sera levée un an plus tard pour 2M€. Et après une saison dans l'ombre de Kasper Schmeichel, Marcin Bulka est désormais titulaire et réalise un excellent début de saison comme le souligne Andy Delort qui lui prédit un gros transfert dans quelque temps.

Il dit oui au PSG, tout a changé pour lui https://t.co/TsTLARMlio pic.twitter.com/njOOZS2eF9 — le10sport (@le10sport) October 15, 2023

«Il sera dans un grand club européen dans un ou deux ans»

« Il m’a impressionné à Nice. Je faisais tous les jours des spécifiques avec lui. Pour moi, il sera dans un grand club européen dans un ou deux ans. C’est le gardien le plus fort que j’ai vu. Il est complet et il est prêt mentalement », lance l’ex-attaquant de l’OGC Nice, désormais chroniqueur de Rothen s’enflamme au micro de RMC Sport . Andy Delort a donc été particulièrement Marcin Bulka qui connaît sa première vraie saison dans la peau d’un titulaire. Un avis partagé par Florent Ghisolfi.

«Il a le caractère pour être très régulier et performant»