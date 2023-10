Il quitte le Real Madrid et déballe tout sur son transfert

Pierrick Levallet

Considéré comme le prochain phénomène du Real Madrid à son arrivée en 2015, Martin Ødegaard n'a jamais vraiment réussi à s'imposer dans la capitale espagnole. Le milieu offensif de 24 ans avait alors décidé de quitter la Casa Blanca pour signer à Arsenal en 2021. Et le Norvégien n'a pas manqué de livrer les coulisses de son transfert en Premier League.

Ces dernières années, le Real Madrid s’est manqué avec certains de ses cracks. Si le Brésilien Reinier Jesus a été un véritable flop, le club madrilène a manqué de flair avec Martin Ødegaard. Considéré comme un phénomène à son arrivée en 2015, le compatriote d'Erling Haaland n’a jamais réussi à s’imposer chez les Merengue . Le milieu offensif ne se sera d’ailleurs pas éternisé dans la capitale espagnole.

Ødegaard a quitté le Real Madrid pour Arsenal en 2021

Prêté une première fois au SC Heerenveen puis à Vitesse aux Pays-Bas en 2017 et 2018, Martin Ødegaard avait fait bonne impression. Mais il ne s’était pas encore assez développé pour le Real Madrid, qui avait décidé de l’envoyer temporairement à la Real Sociedad en 2019. Là-bas, le crack norvégien s’était révélé en Espagne. À son retour au Real Madrid, il avait décroché une place dans la rotation. Mais ce n’était pas suffisant pour lui. Martin Ødegaard avait alors de nouveau été envoyé en prêt à Arsenal en 2021, avant d’y être transféré définitivement pour 35M€. L’actuel capitaine des Gunners a d’ailleurs dévoilé les coulisses de son départ en Angleterre.

«J'avais besoin d'un endroit où je pourrais rester et m'installer»