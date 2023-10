Un phénomène recale le PSG pour le Real Madrid, il hallucine

Pierrick Levallet

Véritable phénomène du football mondial, Jude Bellingham était sur les tablettes de nombreux clubs cet été, dont le PSG. Mais finalement, le milieu de terrain a signé au Real Madrid, où il flambe depuis le début de saison. Même au FC Barcelone, on est étonné de voir le joueur de 20 ans être aussi bon en Espagne.

Déjà brillant au Borussia Dortmund, Jude Bellingham s’est révélé aux yeux du monde entier lors de la dernière Coupe du monde. L’international anglais a tapé dans l’oeil de nombreux clubs pendant le Mondial, y compris celui du PSG. « Tout le monde le veut. Je ne vais pas le cacher. Mais je respecte son club et, par respect si nous voulons lui parler, nous parlerons d'abord au club » avait notamment confié Nasser Al-Khelaïfi pendant la compétition.

Bellingham flambe au Real Madrid

Finalement, Jude Bellingham a choisi de signer au Real Madrid cet été. Et depuis son transfert, le joueur de 20 ans flambe totalement. Auteur de 10 buts et 3 passes décisives en 10 matchs, le milieu de terrain semble avoir fait oublier le départ de Karim Benzema. Et même au FC Barcelone, on hallucine de voir Jude Bellingham être déjà aussi bon.

«Il a pris tout le championnat par surprise»