PSG : Stupeur au Real Madrid, Mbappé peut recommencer

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé vit peut-être sa dernière saison au PSG. En fin de contrat en juin prochain, la star de 24 ans n'a toujours pas prolongé. La tendance serait d'ailleurs plutôt à un départ pour l'international français l'été prochain. Au Real Madrid, on se veut plutôt optimiste. Mais on affiche malgré tout une légère crainte chez les Merengue dans ce dossier.

Le feuilleton Kylian Mbappé est encore loin d’être terminé. S’il est resté au PSG cet été, l’international français n’a pas encore tranché pour son avenir. Le club de la capitale fait tout pour le prolonger, son contrat expirant en juin prochain. Mais Le10Sport.com peut vous confirmer qu’il a autant de chance de voir la star de 24 ans partir que de la voir étendre son engagement pour le moment.

Mbappé - PSG : Une ultime offre va partir ! https://t.co/KSiCA7v6Mk pic.twitter.com/djQfA5xjb7 — le10sport (@le10sport) October 15, 2023

Clap de fin pour Mbappé au PSG ?

Le Real Madrid, de son côté, suit le dossier de très près. La presse espagnole a d’ailleurs révélé que la tendance serait à un départ du PSG pour Kylian Mbappé, puisque son cycle dans la capitale semble toucher à sa fin. Mais à la Casa Blanca , on aurait malgré tout une crainte dans ce dossier.

Le Real Madrid craint un scénario similaire à mai 2022