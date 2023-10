Le Qatar abandonne un projet colossal, bonne nouvelle pour le PSG ?

Arnaud De Kanel

Désireux de continuer à s'implanter dans le paysage footballistique mondial, le Qatar souhaitait racheter Manchester United. Un tel projet, estimé aux alentours de 10Md€, allait forcément faire passer le PSG au second plan. Mais fort heureusement pour les Parisiens, le cheikh Jassim bin Hamad al-Thani s'est retiré des négociations, faute d'accord avec la famille Glazer

Le PSG, la Coupe du monde et maintenant Manchester United ? Tel était le projet en tout cas pour le Qatar, qui veut affirmer sa puissance à travers le football en organisant le plus grand événement de la planète et en détenant deux des clubs les plus valorisés au monde. Mais le rachat de Manchester United est tombé à l'eau.

Un phénomène recale le PSG pour le Real Madrid, il hallucine https://t.co/rNCgyTU3is pic.twitter.com/U1EvZ9yjOP — le10sport (@le10sport) October 15, 2023

Le Qatar abandonne pour racheter Manchester United

Comme indiqué en exclusivité par Fabrizio Romano samedi, le cheikh Jassim bin Hamad al-Thani s'est retiré du processus de rachat de Manchester United. Le Britannique Jim Ratcliffe devrait donc devenir actionnaire minoritaire dans les jours à venir. Et pour le PSG, c'est plutôt une bonne nouvelle.

Le PSG, unique priorité du Qatar

En effet, si le processus de rachat était allé au bout, le Qatar se serait désengagé du PSG petit à petit. Le but aurait été de remporter la Ligue des champions avec Manchester United, quitte à délaisser le club de la capitale après tous les investissements consentis depuis plus de dix ans. Mais voilà, le projet est tombé à l'eau et le PSG demeure donc l'unique priorité du Qatar.