Transferts : Le PSG veut recruter cette star, un scandale éclate

Lors du dernier mercato estival, le PSG a tenté de recruter Victor Osimhen, sans succès. Malgré son échec sur ce dossier, le club de la capitale voudrait toujours boucler la signature du buteur de Naples. Toutefois, Victor Osimhen serait impliqué dans un scandale concernant son transfert chez les Azzurri.

Lors du dernier mercato estival, Luis Campos s'est activé pour renforcer la pointe de l'attaque de Luis Enrique. Et le conseiller football du PSG a réussi à boucler les signatures de deux numéro 9 au total : Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani.

Le PSG n'a pas oublié Victor Osimhen

Avant d'officialiser les transferts de Gonçalo Ramos et de Randal Kolo Muani, Luis Campos aurait essayé de finaliser l'arrivée de Victor Osimhen. Toutefois, le dirigeant du PSG n'a jamais réussi à trouver un terrain d'entente avec le Napoli, qui se montrait extrêmement gourmand. Malgré tout, Luis Campos n'aurait pas tiré un trait définitif sur Victor Osimhen. En effet, les hautes sphères du PSG songeraient toujours à recruter le numéro 9 des Azzurri . Toutefois, ce dernier serait impliqué dans un scandale lié à son transfert à Naples actuellement.

