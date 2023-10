Transferts : Ce crack lâche une réponse au PSG

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le Bayer, Florian Wirtz aurait tapé dans l'oeil du PSG et d'autres écuries européennes. Alors que son association avec Jamal Musiala en sélection allemande fait des ravages, le crack de 20 ans a été interrogé sur un potentiel transfert au Bayern. Et Florian Wirtz a affirmé qu'il n'avait d'yeux que pour son club.

Etincelant sous les couleurs du Bayer et avec la sélection allemande, Florian Wirtz aurait alerté le PSG. Comme indiqué par 90min il y a quelques jours, le milieu offensif de 20 ans figurerait sur les tablettes de Luis Campos depuis plusieurs mois. Toutefois, le conseiller football du PSG serait en concurrence avec Manchester City et le FC Barcelone sur ce dossier. Et pour ne pas arranger les affaires parisiennes, le Bayern pourrait également mettre son grain de sel.

Le PSG en pince pour Florian Wirtz

Alors qu'il fait le plus grand bonheur de l'Allemagne avec Jamal Musiala, Florian Wirtz a été interrogé sur un potentiel transfert vers le Bayern. Et le crack de 20 ans a affirmé qu'il était focalisé sur le Bayer.

PSG : Le salaire de Mbappé est dévoilé, c'est le jackpot https://t.co/ugSwirlE2x pic.twitter.com/ZFN7DUUreB — le10sport (@le10sport) October 15, 2023

«Je ne pense qu'à Leverkusen»