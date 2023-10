L'ASSE va lâcher une offre pour ce crack ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Coup dur pour l'ASSE. Son ailier Stéphane Diarra s'est blessé et loupera plusieurs semaines de compétition. Le club stéphanois pourrait profiter du prochain mercato hivernal pour recruter son remplaçant. Les Verts pourraient bien réactiver la piste menant à Alan Virginius, arrivé au LOSC en août dernier. Un prêt pourrait être envisagé.

Agé de 20 ans, Alan Virginius n'a pas manqué de courtisans lors du dernier mercato estival. Comme le confirme Peuple-Vert, l'ASSE avait tenté de recruter l'ailier en partance de Sochaux. Comme indiqué par le 10Sport.com, des clubs comme Anderlecht, Bruges, Newcastle ou encore le Bayer Leverkusen étaient également présents dans ce dossier. Mais la palme est revenue au LOSC, qui est parvenu à lui faire signer un contrat de quatre ans. Son conseiller, Yacine Ayad, nous avait expliqué cette décision.

Mercato : Trois transferts annoncés à l’ASSE ? https://t.co/xxGOsREbrj pic.twitter.com/AttIc19i97 — le10sport (@le10sport) October 13, 2023

Le clan Virginius avait dévoilé les coulisses de son transfert

« Au premier coup de fil avec la cellule de recrutement du LOSC, on a compris que le dossier allait vite devenir sérieux. Quand Lille se présente à un footballeur de 19 ans, vous sautez dans le premier avion, pas question de prendre le train ou la voiture (rire). Plus sérieusement, Alan a vite été séduit et convaincu par le discours et le projet du LOSC. Il est plus qu’heureux, vraiment, d’être Lillois. Il s’est d’ailleurs déjà entraîné ce mercredi et a hâte de pouvoir apporter toutes ses qualités au groupe » a vait-il confié au 10Sport.com.

L'ASSE prête à revenir à la charge ?