Le PSG se rate sur le mercato, le coupable se dénonce !

Thomas Bourseau

Jude Bellingham (20 ans) est l’une des talents les plus en vogue du football européen. Auteur de débuts flamboyants au Real Madrid cette saison, Bellingham fait le bonheur des socios merengue et de Vinicius Jr qui a d’ailleurs avoué l’avoir concrètement harcelé « pendant des mois » afin qu’il s’engage en faveur du Real Madrid.

La saison dernière, dans la foulée du départ d’Erling Braut Haaland à Manchester City, Jude Bellingham a été la grande attraction du Borussia Dortmund. Et ses performances à la Coupe du monde avec la sélection anglaise n’ont fait qu’augmenter sa cote sur le marché des transferts.

Al-Khelaïfi a déclaré sa flamme à Bellingham

Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea et surtout le Real Madrid, tous ont été dans le coup pour recruter le milieu de terrain du BvB . Le PSG également, comme Nasser Al-Khelaïfi le révélait pour Sky Sports en décembre 2022. Le président du PSG ne l’a pas caché, il voulait Bellingham. Mais finalement, c’est le Real Madrid que Jude Bellingham a choisi au grand dam du PSG.

Vinicius Jr n’a pas lâché Bellingham d’une semelle pour qu’il signe au Real Madrid

Et Vinicius Jr, star du Real Madrid, y est pour quelque chose. Comme il l’a confié à France Football , le Brésilien n’a pas arrêté d’inciter Jude Bellingham à le rejoindre au Real Madrid. Le même procédé qu’il avait utilisé avec Eduardo Camavinga à l’été 2021.

«Je lui envoyais des messages depuis des mois !»