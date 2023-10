Le prochain boss de l’OM est déjà annoncé !

Thibault Morlain

Alors que Pablo Longoria avait décidé de se mettre en retrait suite à la réunion houleuse avec les supporters de l’OM, le président du club phocéen a finalement choisi de continuer dans ses fonctions. Longoria est donc toujours à Marseille, mais pour encore combien de temps ? L’avenir de l’Espagnol est un sujet de débat et pour ce qui est de son possible successeur, il pourrait d’ores et déjà être identifié…

Nommé président de l’OM pour remplacer Jacques-Henri Eyraud, Pablo Longoria est encore là. Pourtant, on a pu avoir de gros doutes il y a quelques jours encore. Très marqué suite aux menaces proférées par les groupes de supporters, l’Espagnol avait d’abord décidé de se mettre en retrait. Alors qu’on craignait un départ, ce qu’a d’ailleurs fait Javier Ribalta, Longoria a finalement opté pour la continuité, décidant de rester dans le projet de Frank McCourt à l’OM.

OM : Longoria boucle une recrue, c’est un «coup de foudre» https://t.co/YeAUPLtfAu pic.twitter.com/yXfiUDrGGU — le10sport (@le10sport) October 14, 2023

« En interne, tou le monde se dit qu’il deviendra président »

Toutefois, rien ne dit que Pablo Longoria pourrait toujours être le président de l’OM d’ici quelques mois. Si tel était le cas, le club phocéen aurait besoin d’un nouveau boss et il pourrait déjà se trouver à Marseille en la personne de Stéphane Tessier, récemment promu à l’OM suite au départ de Javier Ribalta. En effet, pour La Provence , un salaire du club phocéen avoue : « Il est compétent, sait ce qu’il veut il connait le foot. C’est aussi un tueur qui est arrivé dans une logique d’économies et, quand il a quelque chose à dire, il ne passe pas par quatre chemins. En interne, tou le monde se dit qu’il deviendra président en cas de départ de Pablo en fin de saison ».

« Gérer un club, il sait faire »