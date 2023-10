Un joueur de l’OM flambe et lâche une punchline

Thomas Bourseau

L’histoire retiendra que Jonathan Clauss est celui qui a délivré la passe décisive pour que Kylian Mbappé égale le nombre de buts de Michel Platini en équipe de France. Après sa prestation à Amsterdam, le défenseur de l’OM a annoncé la couleur sur ses intentions avec les Bleus.

Dans la lignée de son bon début de saison avec l’OM d’un point de vue personnel, Jonathan Clauss a confirmé vendredi soir à la Johan Cruyff Arena dans le cadre d’un match de qualification pour l’Euro 2024.

Clauss signe une passe décisive historique pour Mbappé pour son retour

Grâce notamment à sa passe décisive pour Kylian Mbappé dès la troisième minute de jeu pour l’ouverture du score, le joueur du PSG ayant égalé puis battu le nombre de buts de Michel Platini chez les Bleus, l’équipe de France a pris le meilleur sur les Pays-Bas et a validé son ticket pour l’Euro 2024 qui se déroulera en Allemagne à la fin de la saison. Un voyage pour lequel Clauss pourrait bien faire partie s’il continue sur sa lancée contrairement à la dernière Coupe du monde.

«Je ne suis plus là juste pour paraître mignon à la télé»