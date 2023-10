L’OM est en pleine crise, il monte au créneau

Thomas Bourseau

A l’OM, le climat a été bouillant ces dernières semaines à la suite de la réunion mouvementée entre les supporters et les dirigeants. Javier Ribalta et Marcelino s’en sont allés. Mais Stéphane Tessier est bien resté en place au sein du directoire. D’ailleurs, son influence grandissante à l’OM s’est confirmée en réunion jeudi. Explications.

Les semaines passent ainsi que la crise à l’OM. Le 18 septembre dernier, au cours d’une réunion houleuse et animée entre les associations de supporters du club phocéen et les dirigeants de l’Olympique de Marseille, les menaces et intimidates envers le directoire auraient fusé.

Benatia pour remplacer Ribalta ?

Ce qui a débouché sur la démission de Marcelino deux jours plus tard alors que les supporters auraient réclamé celle du président Pablo Longoria et de ses dirigeants. A ce jour, seul Javier Ribalta, désormais ex-directeur du football de l’OM, a quitté le club phocéen. En attendant Medhi Benatia ou un autre profil, c’est un autre dirigeant qui semble s’affirmer à l’OM.

Il claque la porte de l’OM, sa prochaine destination annoncée ? https://t.co/076LdiDAQO pic.twitter.com/Akn1GCXLKx — le10sport (@le10sport) October 13, 2023

Stéphane Tessier s’affirme dans un OM en pleine tempête