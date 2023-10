Daniel Riolo retourne sa veste pour une star de l'OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très discret en Ligue 1 depuis sa signature à l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas manqué d'être crtiqué, notamment pas Daniel Riolo. Néanmoins, ce dernier se réjouit que le Gabonais ait débloqué son compteur le week-end dernier contre Le Havre (3-0). Au point d'estimer qu'il puisse désormais s'imposer à Marseille dans les prochaines semaines.

Arrivé cet été en provenance de Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang a connu un début de saison compliqué, notamment en Ligue 1. Au point que Daniel Riolo n'épargnait pas le Gabonais il y a encore quelques jours. « Ce n’est plus possible, il rate tout ce qu’il fait », lançait le journaliste. Mais depuis, l'attaquant de l'OM a débloqué son compteur en Championnat grâce à un magnifique but contre Le Havre (3-0). De quoi redonner de l'espoir à Daniel Riolo.

OM : Longoria abandonné par un proche ? https://t.co/mIOM1I7UKZ pic.twitter.com/22iYg48P7w — le10sport (@le10sport) October 10, 2023

«Si Aubameyang retrouve de la confiance...»

« Ce n’est que le début, il faut que les joueurs se réveillent, et si Aubameyang retrouve de la confiance, tant mieux pour l’OM. Son but était somptueux, tout comme l’action dans son ensemble avec Harit. Le Marocain semble être le créateur sur lequel Gattuso va s’appuyer. Il faut qu’il maintienne ce niveau de performance, car il a souvent des trous dans une saison et se blesse souvent », lance le journaliste de RMC au micro de l' After Foot , avant d'en rajouter une couche.

«Il va falloir une sorte de match référence»