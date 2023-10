Gattuso hallucine déjà avec une star de l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré un début de saison poussif, Pierre-Emerick Aubameyang a enfin débloqué son compteur en Ligue 1. Auteur d’un magnifique but contre Le Havre (3-0), le Gabonais semble enfin avoir lancé sa saison. Une bonne nouvelle pour l’OM, mais également pour Gennaro Gattuso qui ne tarit pas d’éloges pour son buteur.

Muet depuis le début de saison en Ligue 1, Pierre-Emerick Aubameyang a débloqué son compteur en championnat dimanche face au Havre. Le Gabonais a ouvert le score après une magnifique action d'Amine Harit et une conclusion non moins splendide. A l'arrivée, l'OM s'est imposé facilement (3-0). Et à l'issue du match, Gennaro Gattuso n'a pas tari d'éloges pour son nouvel attaquant qui a enfin trouvé la faille en L1.

OM : Il se lâche sur Aubameyang https://t.co/4MIyQqJ8vq pic.twitter.com/jUXuC10fKh — le10sport (@le10sport) October 9, 2023

Gattuso soulagé pour Aubameyang

« Aubameyang ? Je l’ai connu au Milan quand il n’avait que 17 ans et que j’avais déjà 2 enfants. Mais récemment je l’ai félicité pour son travail », confie le nouvel entraîneur de l’OM en conférence de presse, avant de totalement s’enflammer pour son attaquant.

«Chapeau, chapeau, chapeau !»