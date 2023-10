Après Barcelone, la nouvelle star de l'OM flambe

Amadou Diawara

Après avoir laissé filer Alexis Sanchez, l'OM s'est offert une nouvelle star cet été : Pierre-Emerick Aubameyang. Alors qu'il monte peu à peu en puissance à Marseille, l'international gabonais s'est particulièrement illustré ce samedi face au Havre. En effet, Pierre-Emerick Aubameyang a été à la fois buteur et passeur décisif sur un même match. Un exploit qu'il n'avait pas réalisé depuis son passage au FC Barcelone.

Lors du dernier mercato estival, l'OM a laissé partir Alexis Sanchez librement et gratuitement à la fin de son contrat. Pour remplacer la grande star de son équipe, Pablo Longoria a décidé de s'offrir les services de Pierre-Emerick Aubameyang, qui prend de plus en plus ses marques à Marseille.

OM : Il se lâche sur Aubameyang https://t.co/4MIyQqJ8vq pic.twitter.com/jUXuC10fKh — le10sport (@le10sport) October 9, 2023

Aubameyang a été buteur et passeur contre Le Havre

Alors que l'OM affrontait Le Havre ce samedi, Pierre-Emerick Aubameyang s'est montré particulièrement actif (victoire 3-0). En effet, l'international gabonais a inscrit un but et délivré une passe décisive à Ismaïla Sarr. Ce qu'il n'avait pas réussi à faire depuis plus d'un an et demi.

Aubayemang buteur et passeur lors du Clasico du 20 mars 2022