Une star dit non au PSG, il balance sur son transfert

Ayant multiplié les pistes pour se trouver un nouveau buteur, le PSG pensait notamment à Romelu Lukaku. Mais finalement, le buteur de 30 ans a préféré être envoyé en prêt à l'AS Roma aux côtés de José Mourinho. Cependant, la guerre entre l'attaquant belge et l'Inter semble encore loin d'être terminée, comme Giuseppe Marotta l'a fait savoir.

Lors de ce mercato estival, le PSG a multiplié les pistes pour se trouver un nouveau buteur. Le club de la capitale a fini par mettre la main sur Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, mais d’autres noms étaient envisagés comme Romelu Lukaku. Dans l’impasse à l’Inter et plus vraiment désiré à Chelsea, l’attaquant belge a finalement été envoyé en prêt à l’AS Roma.

Lukaku promet des révélations choc sur son mercato

Chez les Giallorossi , Romelu Lukaku semble retrouver peu à peu sa confiance (7 buts en 8 matchs). Et récemment, il n’a pas manqué de faire certaines révélations sur son mercato agité. « Tout le monde serait choqué » avait-il fait savoir. Giuseppe Marotta s'est alors livré sur l’été du buteur de 30 ans.

«L’argent fait la différence»